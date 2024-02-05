انتهاء الجولة الثانية من انتخابات تونس المحلية ونسبة المشاركة 12.44% – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2024 - 02:24

انتهاء الجولة الثانية من انتخابات تونس المحلية ونسبة المشاركة 12.44%

منذ 57 mins 5 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة