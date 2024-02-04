مجاهدو القسام يستهدفون مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 4 2024 - 19:18

مجاهدو القسام يستهدفون مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 4 February، 2024
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