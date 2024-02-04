شهداء بالقصف الصهيوني المستمر على مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 01:44
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العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة يدخل شهره الخامس والمقاومة تكبد العدو خسائر وسط أزمة سياسية حكومية لدى الاحتلال
الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي احتجاجاً على العدوان الذي استهدف قوات عراقية ومناطق مدنية غرب البلاد
الخارجية الإيرانية: الهجوم على مناطق في سوريا والعراق خطأ استراتيجي أمريكي سيؤدي الى تصعيد التوترات وعدم الاستقرار
حزب الله: هذا العدوان يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسك بنهج المقاومة لتحرير بلديهما من الاحتلال الأميركي
شهداء بالقصف الصهيوني المستمر على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
منذ 60 mins
4 February، 2024
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