شن العدوان الأمريكي البريطاني مساء اليوم غارات على العاصمة صنعاء اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

وافاد مصدر أمني ان العدوان استهدف منطقتي النهدين وعطان جنوب صنعاء وبـإحد عشر غارة مديريتي البرح وحيفان في تعز ومناطق اخرى في حجة وذمار.

كما استهدف العدوان الأمريكي البريطاني بغارتين مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

وفي السياق ذاته استهدفت طائرات العدوان بحسب مراسلنا في تعز بـ11 غارة منطقة البرح بمديرية مقبنة ومناطق بمديرية حيفان.

وأفاد مراسلنا في الحديدة أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ3 غارات جبل الجدع بمديرية اللحية ومديرية الصليف.

كما أفاد مراسلنا في حجة استهداف العدوان الأمريكي بـ7 غارات منطقة الجر بمديرية عبس.

ولمزيد من التفاصيل حول اخر تطورات العدوان الاميركي البريطاني على اليمن مراسل المنار خليل العمري يوضح لنا التالي:







المصدر: قناة المنار + المسيرة