كتائب القسام: بعد عودتهم من خطوط القتال شمال مدينة غزة أكد مجاهدونا إيقاع 3 دبابات “ميركفاه” صهيونية في كمين مركب واستهدافهم بقذائف “الياسين 105” وعبوات “الشواظ” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 20:42

كتائب القسام: بعد عودتهم من خطوط القتال شمال مدينة غزة أكد مجاهدونا إيقاع 3 دبابات “ميركفاه” صهيونية في كمين مركب واستهدافهم بقذائف “الياسين 105” وعبوات “الشواظ”

منذ 31 mins 2 February، 2024
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