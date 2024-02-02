الهلال الأحمر بغزة: 3 شهداء وإصابة 3 آخرين من بينهم موظفة جراء إطلاق الاحتلال النار باتجاه مبنى الجمعية في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 14:44
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العدوان الصهيوني المدعوم من أمريكا ودول أوروبية متواصل على غزة لليوم الـ119 وعدد الشهداء بلغ أكثر من 27 ألفاً
الهلال الأحمر بغزة: 3 شهداء وإصابة 3 آخرين من بينهم موظفة جراء إطلاق الاحتلال النار باتجاه مبنى الجمعية في خانيونس
منذ 6 mins
2 February، 2024
عاجل
الهلال الأحمر
خانيونس
غزة
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