الهلال الأحمر بغزة: 3 شهداء وإصابة 3 آخرين من بينهم موظفة جراء إطلاق الاحتلال النار باتجاه مبنى الجمعية في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 14:44

الهلال الأحمر بغزة: 3 شهداء وإصابة 3 آخرين من بينهم موظفة جراء إطلاق الاحتلال النار باتجاه مبنى الجمعية في خانيونس

منذ 6 mins 2 February، 2024
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