رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين أن “الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين تتلاقى مع سياسة الغرب التي تريد تهجير الشعب الفلسطيني وتوطينه في دول الشتات من خلال وقف مساعدات الاونروا ومنع ايصال الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني، استمرارا لجريمتهم بفرض وجود كيان غريب في المنطقة ما يؤكد الترابط الوجودي بين المشروع الصهيواميركي وهيمنة الغرب”.

وقال الشيخ ياسين في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور جنوب لبنان إن “الاعتداءات الاسرائيلية ليست على الجنوب بل على كل لبنان والقاعدة الوطنية الثلاثية هي لحماية كل لبنان والحفاظ على كل لبنان، لذا، فالذي يريد إنهاء المقاومة هو خائن لكل الوطن”.

من جهة ثانية، قال الشيخ ياسين إن “الحديث عن عودة أي أزمة أكانت المحروقات أو سعر صرف الدولار أو الاسعار أو غيرها هو حديث مشبوه يصب الزيت على النار خصوصا أن لبنان يتعرض لعدوان اسرائيلي غير مسبوق وعلى المسؤولين أن يعيشوا حالة الاستنفار التي تعيشها الثلاثية الوطنية من أجل هذا الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام