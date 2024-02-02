مدفعية الاحتلال تطلق قنابل إنارة تزامنًا مع قصف مدفعي على مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 07:28

مدفعية الاحتلال تطلق قنابل إنارة تزامنًا مع قصف مدفعي على مدينة خانيونس

منذ 2 ساعة 2 February، 2024
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