العثور على جثامين 12 شهيداً ظلوا تحت ركام منزل عائلة استهدفه العدوان بقصف قبل أسابيع في منطقة السكة وسط خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 07:28

العثور على جثامين 12 شهيداً ظلوا تحت ركام منزل عائلة استهدفه العدوان بقصف قبل أسابيع في منطقة السكة وسط خانيونس

منذ 3 ساعة 2 February، 2024
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