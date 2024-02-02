انفجار يهز مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 04:36
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انفجار يهز مدينة خانيونس
منذ 38 mins
2 February، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
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