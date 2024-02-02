6 شهداء و11 إصابة في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 01:20

6 شهداء و11 إصابة في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 42 mins 2 February، 2024
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