كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2024 - 17:20

كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

منذ 21 mins 1 February، 2024
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