فلسطين المحتلة – كتائب القسام: في عملية أمنية معقدة تمكن عدد من مجاهدينا من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 11:38

فلسطين المحتلة – كتائب القسام: في عملية أمنية معقدة تمكن عدد من مجاهدينا من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية

منذ 18 mins 23 December، 2024
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