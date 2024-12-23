النائب كرامي:اذا لم نتمكن من تأمين 86 صوتاً لعون فمن الافضل عدم خوض التجربة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 11:38

النائب كرامي:اذا لم نتمكن من تأمين 86 صوتاً لعون فمن الافضل عدم خوض التجربة

منذ 52 mins 23 December، 2024
فيصل كرامي
لبنان

أكد النائب فيصل كرامي أن “جدية 9 كانون الثاني دفعت إلى البحث بجدية عن مواصفات رئيس الجمهورية وما نقوم به حاليًا هو جولة مشاورات مع الأطراف المختلفة لتأمين الأكثرية، إذ إننا لا نملك رفاهية الوقت خاصة أن الوضعين الأمني والاقتصادي على المحك”.

وقال كرامي في حديث اذاعي: “من الطبيعي أن نكون لاعبًا أساسيًا في هذه المرحلة، وسنبقى في موقع الوسيط لانتخاب رئيس للجمهورية، وهناك تواصل مع جميع الأطراف وقائد الجيش من بين الأسماء المطروحة لدينا، وإذا لم نتمكن من تأمين 86 صوتاً لعون من الافضل عدم خوض التجربة لما يؤثر على معنويات الجيش وقائده”.

ولفت  الى أن “الاسلوب القديم القائم على المحاصصة وفرض الشروط لم يعد ينفع ولبنان بحاجة الى عقلية جديدة وقراءة المتغيرات والتأقلم معها ومن سيأتي سيكون لديه برنامج عمل لتطبيقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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