كتائب المجاهدين: مجاهدونا استهدفوا مقر القيادة العسكرية الصهيونية ومهبط الطيران في مغتصبة رعيم بعدد من الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2024 - 12:24
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المقاومة الإسلامية تزف على طريق القدس الشهيد المجاهد محمد نايف حمود "حيدر" من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان
كتائب المجاهدين: مجاهدونا استهدفوا مقر القيادة العسكرية الصهيونية ومهبط الطيران في مغتصبة رعيم بعدد من الصواريخ
منذ 2 ساعة
1 February، 2024
عاجل
كتائب المجاهدين
مغتصبة رعيم
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