استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفراء اللجنة الخماسية: سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، سفير دولة قطر سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، في حضور مستشاري الرئيس بري الدكتور محمود بري وعلي حمدان.

اللقاء استمر زهاء الساعة، تم في خلاله عرض لآخر المستجدات لا سيما الاستحقاق الرئاسي.

واوضح الرئيس بري بعد اللقاء ان “الموقف كان موحدا. والإجتماع مفيد وواعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام