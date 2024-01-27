مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف راشيا الفخار والهبارية بعدد من القذائف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2024 - 15:34

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف راشيا الفخار والهبارية بعدد من القذائف

منذ 45 mins 27 January، 2024
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