نتنياهو: سنواصل الحرب والادعاء بان اسرائيل ترتكب ابادة جماعية امر شائن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 16:16

نتنياهو: سنواصل الحرب والادعاء بان اسرائيل ترتكب ابادة جماعية امر شائن

منذ 28 mins 26 January، 2024
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