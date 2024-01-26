نتنياهو: سنواصل الحرب والادعاء بان اسرائيل ترتكب ابادة جماعية امر شائن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 16:16
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نتنياهو: سنواصل الحرب والادعاء بان اسرائيل ترتكب ابادة جماعية امر شائن
منذ 28 mins
26 January، 2024
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