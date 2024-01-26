وزارة الصحة في غزة: نحو 600 ألف مواطن في قطاع غزة يتعرضون للموت نتيجة المجاعة وانتشار الأوبئة والقصف الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 14:22

وزارة الصحة في غزة: نحو 600 ألف مواطن في قطاع غزة يتعرضون للموت نتيجة المجاعة وانتشار الأوبئة والقصف الصهيوني

منذ 32 mins 26 January، 2024
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