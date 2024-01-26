دان رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين “حالة المراوحة التي ما زالت تحكم بعض القوى بدل التحرك لصون وحدة وسيادة لبنان في هذه الظروف الدقيقة”.

وقال الشيخ ياسين في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية بمدينة صور إن “ما نراه من قبل بعض النواب في المجلس هو دليل على أن القانون الانتخابي أتى ببعض ممثلي السفارات تحت عنوان ممثلو الشعب”، وتابع “هذا يحتم على المسؤولين في الدولة أن يقروا قانونا انتخابيا يعبر عن حقيقة الشعب اللبناني ووحدته ومقاومته”.

وشدد الشيخ ياسين على” ضرورة أن يضع المسؤولون خلافاتهم وتبايناتهم السياسية جانبا وان يعملوا على النهوض بالوطن ومساعدة النازحين وتعويض المتضررين الذين ضحوا وقدموا خيرة ابنائهم من اجل صون وتحرير لبنان”.

من جهة ثانية، اكد الشيخ ياسين “أننا لا يجب ان نخلي الشوارع ولا أن نتوقف عن مناصرة القضية الفلسطينية كل بحسب امكاناته مشددين على الوقوف خلف ابطالنا في جنوب لبنان الذين بقيادة المقاومة يدافعون عن لبنان والمنطقة وينصرون فلسطين”، وتابع “الشعب الفلسطيني بصموده إنما يدافع ليس عن الجغرافيا الفلسطينية بل عن كل العرب والمسلمين والاحرار في العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام