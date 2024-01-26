قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة عرابة جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 06:24

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة عرابة جنوب جنين

منذ 2 ساعة 26 January، 2024
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