وصول 3 اصابات الى مستشفى الكويتي جراء استهداف منزل عائلة الغول في حي السلطان غرب رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 04:10
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المقاومة الاسلامية: استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
وصول 3 اصابات الى مستشفى الكويتي جراء استهداف منزل عائلة الغول في حي السلطان غرب رفح
منذ 47 mins
25 January، 2024
عاجل
رفح
غارة صهيونية
غزة
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