وصول 3 اصابات الى مستشفى الكويتي جراء استهداف منزل عائلة الغول في حي السلطان غرب رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 04:10

وصول 3 اصابات الى مستشفى الكويتي جراء استهداف منزل عائلة الغول في حي السلطان غرب رفح

منذ 47 mins 25 January، 2024
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