غارة إسرائيلية تستهدف منزلا لعائلة الغول في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2024 - 04:10

غارة إسرائيلية تستهدف منزلا لعائلة الغول في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 58 mins 25 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة