مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لمحيط مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2024 - 02:34

مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لمحيط مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة

منذ 41 mins 25 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة