مراسل المنار: عدوان أمريكي استهدف جرف النصر في محافظة بابل ومدينة القائم في الأنبار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 02:48
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الإمام السيد علي الخامنئي: مسؤولو بعض الدول الإسلامية يتحدثون عن مسائل خارجة عن إرادتهم مثل وقف إطلاق النار في غزة
مراسل المنار: عدوان أمريكي استهدف جرف النصر في محافظة بابل ومدينة القائم في الأنبار
منذ 2 ساعة
24 January، 2024
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