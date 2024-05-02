إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم الجلزون شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 2 2024 - 04:54

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم الجلزون شمال رام الله

منذ 44 mins 2 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة