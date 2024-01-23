أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه يدعم وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة طويلة، مشيرا إلى محادثات “نشطة” بشأن صفقة تبادل اسرى.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: “ندعم وقفا إنسانيا لإطلاق النار في غزة لمدة طويلة”على حد تعبيره.

اضاف “المبعوث الأميركي ماكغورك يزور المنطقة، للتركيز على اتفاق آخر للرهائن وهدنة إنسانية في غزة”.

وقال أن إدارة بايدن “لا تريد لحماس أن تحكم غزة، ونتفق مع نظرائنا الإسرائيليين في هذا الشأن”.

وأضاف كيربي: “نجري محادثات نشطة بشأن صفقة رهائن بين حماس وإسرائيل”.

المصدر: عرب 48