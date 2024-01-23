مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال عند مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 04:38
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المقاومة الاسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع العدو في القطاعين الشرقي والغربي وحققت فيها اصابات مباشرة
مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال عند مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس
منذ 34 mins
23 January، 2024
عاجل
اشتباكات مسلحة
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
مخيم بلاطة
نابلس
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