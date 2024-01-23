وصول إصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح جرّاء قصف صهيوني استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 01:18
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المقاومة الاسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع العدو في القطاعين الشرقي والغربي وحققت فيها اصابات مباشرة
وصول إصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح جرّاء قصف صهيوني استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي جنوبي قطاع غزة
منذ 40 mins
23 January، 2024
عاجل
رقح
غزة
قصف صهيوني
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