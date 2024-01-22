الشهيد المجاهد سامح أسعد أسعد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 15:50

الشهيد المجاهد سامح أسعد أسعد

منذ 2 ساعة 22 January، 2024
sameh-as3ad
شهداء على طريق القدس

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المصدر: موقع المنار

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