قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 05:18
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العدوان الصهيوني المدعوم من الدول الغربية يتواصل على غزة لليوم الـ 108 والمقاومة تستبسل بالتصدي في محاور التوغل
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل
منذ 34 mins
22 January، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الخليل
الضفة الغربية
مخيم الفوار
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