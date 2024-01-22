اصيب الليلة، شاب بجروح خلال اقتحام الإحتلال لمخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا من منازل المواطنين، واطلقت الرصاص الحي وقنابل الإنارة وسط المخيم.

وأضافت مصادر الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع اصابة بشظايا رصاص حي باليدين لشاب (26 عاماً) في المخيم، وتم نقله لأحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وافادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلياقتحمت بلدة بيت آمر شمال الخليل.

كما وافادت وسائل اعلام فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت فجراً مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر عين في رام الله

وأُصيب، ايضاً شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في القرية كما داهمت عدة منازل فيها.

المصدر: وكالات فلسطينية