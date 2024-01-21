مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية على منطقة “الحمامص” وسهل مرجعيون بين مدينة الخيام وبرج الملوك – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 21 2024 - 13:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
العدوان الصهيوني على قطاع غزة المدعوم من أميركا ودول أوروبية يتواصل لليوم الـ107 والمقاومة تواصل التصدي لتوغلات العدو
مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية على منطقة “الحمامص” وسهل مرجعيون بين مدينة الخيام وبرج الملوك
منذ 3 ساعة
21 January، 2024
عاجل
برج الملوك
منطقة الحمامص
التعليقات
ذات صلة
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف القليعة وبرج الملوك وسهل مرجعيون والخيام
مراسل المنار: بين الساعة 12.00 وحتى الساعة 4.15 فجراً شهدت أطراف بلدات الناقورة وبليدا والخيام وبرج الملوك وكفرشوبا وكفرحمام قصفاً معادياً بالقذائف الثقيلة تخللها إلقاء قذائف ضوئية في أجواء بعض المناطق الحدودية
انتشار للجيش اللبناني بعد تجاوز دبابة ميركافا السياج التقني في منطقة الحمامص
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة