مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية على منطقة “الحمامص” وسهل مرجعيون بين مدينة الخيام وبرج الملوك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 13:44

مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية على منطقة “الحمامص” وسهل مرجعيون بين مدينة الخيام وبرج الملوك

منذ 3 ساعة 21 January، 2024
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