المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 12:58
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المقاومة الاسلامية تستهدف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في محيط قلعة هونين وموقع الضهيرة محققة اصابات مؤكدة
المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مؤكدة
منذ 34 mins
20 January، 2024
عاجل
المقاومة الإسلامية
طوفان الأقصى
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