المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2024 - 12:58

المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مؤكدة

منذ 34 mins 20 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة