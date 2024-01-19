نيويورك تايمز عن عضو مجلس الحرب الصهيوني غادي آيزنكوت: الاتفاق مع حماس وحده الذي يضمن إطلاق سراح الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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نيويورك تايمز عن عضو مجلس الحرب الصهيوني غادي آيزنكوت: الاتفاق مع حماس وحده الذي يضمن إطلاق سراح الأسرى
منذ 59 mins
19 January، 2024
عاجل
طوفان الأقصى
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