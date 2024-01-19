نيويورك تايمز عن عضو مجلس الحرب الصهيوني غادي آيزنكوت: ‫الاتفاق مع حماس وحده الذي يضمن إطلاق سراح الأسرى  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 19 2024 - 11:18

نيويورك تايمز عن عضو مجلس الحرب الصهيوني غادي آيزنكوت: ‫الاتفاق مع حماس وحده الذي يضمن إطلاق سراح الأسرى 

منذ 59 mins 19 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة