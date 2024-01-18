قصف مدفعي اسرائيلي متواصل في محيط مستشفى ناصر الطبي بالتزامن مع الاشتباكات المسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2024 - 04:20

قصف مدفعي اسرائيلي متواصل في محيط مستشفى ناصر الطبي بالتزامن مع الاشتباكات المسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال

منذ 3 ساعة 18 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة