‫إعلام العدو: إصابة جندي “إسرائيلي” بجروح خطيرة في طولكرم  ‫بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2024 - 16:18

‫إعلام العدو: إصابة جندي “إسرائيلي” بجروح خطيرة في طولكرم  ‫بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 17 January، 2024
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