المقاومة الإسلامية تستهدف مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيها إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2024 - 12:40

المقاومة الإسلامية تستهدف مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيها إصابات مباشرة

منذ 6 mins 14 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة