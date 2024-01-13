تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من قبل ظهر يوم السبت 13-01-2024، موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

‏ ‏ ‏ ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 13-01-2024 م

‏01 رجب 1445 هـ

واستهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم السبت 13-01-2024، موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

‏ ‏ ‏ ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 13-01-2024 م

‏01 رجب 1445 هـ

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 12-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 12-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 15:50 استهداف موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة.

2- الساعة 15:50 استهداف تجمّع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 11:15 استهداف ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 14:30 استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:50 استهداف موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن قصف صهيوني صباحي شمل الأطراف الغربية والشرقية لبلدة حولا والاطراف الشرقية والشمالية لبلدة ميس الجبل.

كما أفاد مراسلنا عن قصف مدفعي صهيوني بأكثر من 25 قذيفة فوسفورية ودخانية استهدفت منطقة “طوفا” و”الجدار” في بلدة ميس الجبل.

هذا وانفجر صاروخان اعتراضيان اطلقتهما القبة الحديدية المعادية في أجواء ميس الجبل.

المصدر: موقع المنار