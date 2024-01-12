توالت ردود الأفعال العربية والاقليمية والدولية حول العدوان الأميركي-البريطاني على اليمن، وتفاوتت بين مؤيد للضربة تحديداً من يناصر ويدعم كيان العدو الاسرائيلي في حربه المدمرة والمستمرة على قطاع غزة، وبين مدين لها ومؤيد لأحقية ما يقوم به اليمن من خطوة شجاعة دفاعاً عن القطاع وأهله.

حزب الله: العدوان الأميركي يُؤكد مرةً جديدة أن أمريكا هي الشريك الكامل في المآسي ‌‏والمجازر

وفي السياق، أعرب حزب الله عن إدانته بشدة العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، قائلاً في بيان إن “العدوان الأميركي يُؤكد مرةً جديدة أن أمريكا هي الشريك الكامل في المآسي ‌‏والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة”.

وحيا الحزب في بيانه الشعب اليمني قائلاً “العدوان لن يفت في عضده، بل سوف يزيده قوةً وعزيمةً وشجاعةً على مواجهته والدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني”.

حماس : لن يزيد المنطقة إلا اشتعالاً وتوتراً

من جهتها، دانت حركة حماس، اليوم الجمعة، العدوان الأميركي البريطاني الذي استهدف اليمن الليلة الماضية”، واصفةً الضربات بأنها “عمل إرهابي غير محسوب”. وقالت الحركة في بيان إن القصف الجوي والبحري الذي طال الأراضي اليمنية “تهديد لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أميركية وبريطانية جاءت لحماية إسرائيل وللتغطية على ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني”.

وذكر البيان أن ذلك “لن يزيد المنطقة إلا اشتعالاً وتوتراً تتحمَّل مسؤولية تداعياته واشنطن ولندن”.

وأكدت حماس أيضاً أن المنطقة “لن تشهد أمناً واستقراراً” إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، “وهو ما يستدعي من واشنطن ولندن مراجعة سياساتهما الاستعمارية”، بحسب البيان.

سوريا: العدوان الأميركي البريطاني

كما أدانت سورية العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار، في منطقة البحر الأحمر والملاحة فيه، مؤكدة أنه “محاولة يائسة لحرف أنظار الرأي العام العالمي عمّا يرتكبه كيان الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان “تدين الجمهورية العربية السورية الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على مدن يمنية، وما تمثله من عدوان على الشعب اليمني، وتهديد للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والملاحة فيه”.

وأضافت الوزارة “تعتبر الجمهورية العربية السورية أن هذا العدوان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة يائسة لحرف أنظار الرأي العام العالمي عمّا ترتكبه “إسرائيل” من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، كما يؤكد مرة أخرى على أنها شريك في العدوان الإسرائيلي عليه”.

وتابعت الوزارة “تستنكر الجمهورية العربية السورية تصريحات ممثلي الإدارة الأمريكية الذين نصّبوا أنفسهم محامين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتجاهلوا في استخفاف واضح القانون الدولي والمجازر الوحشية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل”، وسعيهم الفاضح لتمكينها من الإفلات من المساءلة والعقاب”.

وأعلنت الوزارة ترحيب سوريا بالتحرك الذي قامت به جمهورية جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية جرّاء انتهاكاتها الفاضحة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشيرة إلى أن هذا التحرك الهام يسلّط الضوء على العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وخاصةً الأطفال، كما يضمن مساءلة “إسرائيل” عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاماً.

الجهاد الإسلامي: العدوان على اليمن هو جزء من العدوان على فلسطين وأهلها

أدانت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات “العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، والذي استهدف العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات”.

وقالت الحركة في بيان لها فجر اليوم الجمعة “إن هذا العدوان يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين، وهو دليل على أن العدوان على اليمن هو جزء من العدوان على فلسطين وأهلها”.

وأضافت الحركة “إننا نحيي الموقف اليمني الشريف والشجاع، وندين كل مواقف الخذلان العربي، ونؤكد أن مقاومة شعوب أمتنا هي التي ستنتصر في النهاية”.

ودعت الحركة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك رفضاً للعدوان على اليمن الشقيق الذي نهض دفاعاً عن غزة ومقدسات المسلمين في فلسطين”.

ايران: هجمات طائشة تؤجج انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة

دانت وزارة الخارجية الايرانية بشدة الهجمات العسكرية التي شنّتها أمريكا وبريطانيا اليوم على عدة مدن يمنية.

واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجمات العسكرية التي شنتها أمريكا وبريطانيا فجر اليوم على عدة مدن يمنية، واعتبرها “عملاً طائشاً وانتهاكاً واضحاً لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وانتهاكا القوانين والأنظمة الدولية.”

وأضاف كنعاني أن “هذه الهجمات العسكرية تأتي تماشيا مع استمرار دعم أمريكا وبريطانيا الكامل طوال المئة يوم الماضية لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والمواطنين المظلومين والمحصارين بالكامل في غزة”.

وأكد أن “هذه الهجمات الطائشة لن يكون لها سوى تأجيج انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة”، مضيفا؛ “بينما يواصل الكيان الصهيوني هجماته وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، تحاول أمريكا صرف انتباه شعوب العالم عن جرائم هذا الكيان المزيف والإجرامي والمعتدي من خلال توسيع مظلة دعمهم للكيان الصهيوني للتضليل ضد الشعب الفلسطيني”.

وأعرب كنعاني عن “قلقه من عواقب تكرار مثل هذه الهجمات الطائشة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وطالب المجتمع الدولي بمنع انتشار الحرب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بردود أفعال وإجراءات مسؤولة”.

الصين: لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر

أعربت وزارة الخارجية الصينية الجمعة، عن قلقها من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، داعية الأطراف المعنية كافة إلى ضبط النفس. وأكدت الخارجية الصينية في بيان لها، استعدادها لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن “الصين تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات في البحر الأحمر”.

وأضافت “نأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من لعب دور بناء ومسؤول في حماية الأمن الإقليمي والاستقرار في البحر الأحمر، بما يتماشى مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي”.

بايدن: قمنا باجراء دفاعي ضد الهجمات اليمنية في البحر الأحمر

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده نفذت بالتعاون مع بريطانيا وبدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن، وقال إن “هذه الضربات هي رد مباشر على الهجمات غير المسبوقة في البحر الأحمر بما في ذلك استخدام صواريخ باليستية”، حسب زعمه.

واعتبر بايدن أن هذا الإجراء الدفاعي جاء في أعقاب الهجمات المتصاعدة التي يشنها الجيش اليمني ضد السفن التجارية، وتابع “الضربات رسالة مفادها أننا لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا ومع تعريض حرية الملاحة للخطر”.

وأعلن بايدن أنه لن يتردد في إعطاء المزيد من التوجيهات لحماية التدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة.

وبدوره، أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أن القوات الجوية الملكية شنت ضربات موجهة ضد منشآت عسكرية يمنية، وقال “اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس”. وأضاف “ان البحرية الملكية تواصل القيام بدوريات في البحر الأحمر ضمن قوى متعددة الجنسيات، وأنها ستدافع دائما عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة”.

وقالت شبكة بي بي سي البريطانية، إن 4 طائرات تايفون بريطانية انطلقت من قبرص شاركت في العدوان على اليمن.

جلسة عاجلة لمجلس الأمن

وطلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على خلفية العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

وذكرت قناة “تليغرام” التابعة للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن “روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 12 يناير فيما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن”.

الخارجية السعودية تدعو إلى ضبط النفس

وأعلنت الخارجية السعودية انها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في اليمن. وقالت الخارجية ان الرياض تؤكد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع.

ودعت السعودية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

روسيا: موقف الولايات المتحدة من البحر الأحمر ليس سوى ذريعة لمزيد من التصعيد للتوتر في المنطقة

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن إدانة موسكو للضربات الأميركية والبريطانية ضد اليمن.

وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية اليوم الجمعة “في ليلة 12 كانون الثاني/يناير، شنّ ما يسمى بالتحالف الدولي، الذي يجب أن يسمى التحالف غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، هجمات صاروخية وبقنابل، ضد عدد من المنشآت في اليمن ذي السيادة”.

وأضافت “لقد تأكدت مخاوفنا من أن موقف الولايات المتحدة من البحر الأحمر في مجلس الأمن الدولي ليس سوى ذريعة لمزيد من التصعيد لحالة التوتر في المنطقة. نحن ندين بشدة هذه التصرفات غير المسؤولة للولايات المتحدة وحلفائها”.

وأشارت زاخاروفا، في ذات السياق، إلى أن “الضربات الأميركية والبريطانية ضد اليمن تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن العالميين” وقالت زاخاروفا، على صفحتها في تيلغرام “تعد الغارات الجوية الأمريكية على اليمن مثالا آخر على تحريف الأنجلوسكسونيين لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وشددت الدبلوماسية الروسية على أن “الأنجلوسكسون، أثبتوا مجددا تجاهلهم التام للقانون الدولي بهدف تصعيد الوضع في المنطقة لتحقيق أغراضهم التدميرية”.

بريطانيا: اتخذنا إجراءات محدودة ومتناسبة في إطار الدفاع عن النفس

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فجر الجمعة عقب العدوان الذي شاركت فيه بلاده ضد اليمن إنّ “المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرية الملاحة وتدفق التجارة”.

وأشار إلى أن “البحرية الملكية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات (حارس الازدهار) لردع المزيد من العدوان الحوثي”، حسب زعمه. ولفت إلى أن “بريطانيا تقول إنها اتخذت إجراءات محدودة ومتناسبة في إطار الدفاع عن النفس”.

سلطنة عُمان: حذرنا مراراً من توسع دائرة الصراع نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

أعربت سلطنة عمان عن استنكارها “للقصف الأمريكي البريطاني على اليمن، بينما تتمادى “إسرائيل” في قصفها على قطاع غزة دون محاسبة”. وقالت سلطنة عمان في بيان إنها تتابع “بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة”.

وأكدت الوزارة أن سلطنة عُمان “حذرت مراراً من توسع دائرة الصراع والمواجهة في المنطقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مناشدةً “جميع الأطراف لوقف التصعيد والعمليات العسكرية والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة”.

البحرينيون يخرجون في تظاهرة دعماً لليمن وغزة

وخرج البحرينيون في مدينة الدراز، اليوم الجمعة، في تظاهرة حاشدة دعمًا لفلسطين وتنديدًا بالعدوان على غزة، واليمن، مطالبين بالإسراع في طرد السفير الإسرائيلي من المنامة.

وردّد المتظاهرون خلال المسيرة، شعارات داعمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي فتاك منذ 98 يومًا، فيما صدحت أصواتهم بهتافات “الموت للمحور الصهيو-أمريكي” و”نحن مع اليمن مهما كلّف الثمن”. كما طالب المتظاهرون سلطات البحرين بالتراجع عن اتفاقية التطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي.

هذا وشدد المتظاهرون على دعمهم للقوات المسلحة اليمنية وعملياتها، مستنكرين ما تتعرض له المناطق اليمنية من عدوان أمريكي وغربي، شارك فيه نظامهم.

المصدر: موقع المنار