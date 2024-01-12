مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدتي الجبين وطيرحرفا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 18:26

مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدتي الجبين وطيرحرفا

منذ 1 ساعة 12 January، 2024
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