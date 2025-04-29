موقع إيه بي سي نيوز: تقارير أولية تشير إلى حركة مفاجئة لحاملة الطائرات “ترومان” نتيجة نيران “الحوثيين” ما أدى لسقوط طائرة “إف18” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 02:22

موقع إيه بي سي نيوز: تقارير أولية تشير إلى حركة مفاجئة لحاملة الطائرات “ترومان” نتيجة نيران “الحوثيين” ما أدى لسقوط طائرة “إف18”

منذ 15 mins 29 April، 2025
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