وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال و4 جرحى جراء العدوان الأمريكي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2025 - 00:48

وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال و4 جرحى جراء العدوان الأمريكي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث

منذ 1 ساعة 28 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة