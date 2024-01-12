المقاومة الإسلامية هاجمت موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصيب اصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 18:26
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القوات المسلحة اليمنية: العدو الأميركي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي ولن يمر من دون رد او عقاب
القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله
حزب الله: نؤكد أن هذا العدوان سيزيد الشعب اليمني قوة وعزيمة على مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني
الخارجية الإيرانية: الهجمات التعسفية على اليمن لن تكون سوى تأجيج لحالة من انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة
الخارجية السعودية: نؤكد على أهمية الحفاظ على أمن وإستقرار منطقة البحر الأحمر وندعو لضبط النفس وتجنب التصعيد
المقاومة الإسلامية هاجمت موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصيب اصابة مباشرة
منذ 1 ساعة
12 January، 2024
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