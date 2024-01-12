المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا بواسطة السلاح المناسب فجر اليوم الجمعة هدفاً عسكرياً صهيونياً في اراضينا المحتلة بالقرب من حديقة نهر الأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 16:42
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العدوان الأميركي البريطاني يستهدف قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة ومعسكر كهلان شرق مدينة صعدة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله
محمد عبد السلام للمنار: الرد على العدوان قادم بلا شك والقرار اتخذ بدعم شعبي بعدم السماح بالاعتداء على اليمن
حزب الله: العدوان الأميركي يؤكد أن أميركا شريك كامل في المآسي والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة
حزب الله: نؤكد أن هذا العدوان سيزيد الشعب اليمني قوة وعزيمة على مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني
حزب الله : ندين بشدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه وسيادته
الخارجية الإيرانية: الهجمات التعسفية على اليمن لن تكون سوى تأجيج لحالة من انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة
الخارجية الإيرانية: ندين الهجمات العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن ونعتبرها عملا تعسفيا وانتهاكا للقانون الدولي
الخارجية السعودية: نؤكد على أهمية الحفاظ على أمن وإستقرار منطقة البحر الأحمر وندعو لضبط النفس وتجنب التصعيد
حركة الجهاد الإسلامي: العدوان على اليمن يؤكد أن الإدارة الأميركية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا بواسطة السلاح المناسب فجر اليوم الجمعة هدفاً عسكرياً صهيونياً في اراضينا المحتلة بالقرب من حديقة نهر الأردن
منذ 11 mins
12 January، 2024
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