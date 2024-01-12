تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في قطاع غزة، حيث يستمر تكبيد قوات العدو المزيد من الخسائر في الارواح والآليات.

وفي السياق، خاضت سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم وسط مدينة خانيونس واستهدفنا جرافة صهيونية بقذيفة الـ (RPG).

وعرضت سرايا القدس مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد للعدو والقوات المساندة واستهداف قوة صهيونية راجلة جنوب وشرق غزة.

كتائب المجاهدين أعلنت أنها اشتبكت مع آليات وجنود العدو الصهيوني في محور قتال شرق النصيرات بالأسلحة المناسبة والمتنوعة.

وقصفت ‫كتائب شهداء الأقصى تحشدا لجنود وآليات العدو بوابل ‫من قذائف الهاون عيار 60 في منطقة المحطة وسط خان يونس.

المصدر: موقع المنار