تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الجمعة 12-1-2024، ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة. ‏

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وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 12-1-2024 م

‏29 جمادى الآخرة 1445 هـ

لن نتسامح على الإطلاق بالمس بالمدنيين…

هذا ونشر الاعلام الحربي فاصلا بعنوان “لن نتسامح على الإطلاق بالمس بالمدنيين”.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 11-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو جالإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 11-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 9:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلّة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 11:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 12:00 استهداف تجمّعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلّة الصيحات وجبل نذر بالأسلحة الصاروخيّة وإيقاع إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح.

4- الساعة 15:00 استهداف موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 16:00 استهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ كردٍّ على الإعتداءات الصهيونيّة على المدنيّين وآخرها الإعتداء على مركز الدفاع المدني التطوّعي في بلدة حانين الجنوبيّة واستشهاد المسعفَين الشهيد علي محمود الشيخ علي والشهيد ساجد رمزي قاسم هذا مع تأكيد المقاومة على جهوزيّتها للردّ الفوري على أيّ عدوانٍ يطال المدنيّين.

– القطاع الغربي

1- الساعة 11:30 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في تلّة الكوبرا بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابتها وتدميرها.

2- الساعة 14:15 استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:05 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخيّة وإيقاع إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن قصف صهيوني معاد شمل منذ الصباح بلدتي ميس الجبل وحولا في جنوب لبنان.

كما أفاد مراسلنا عن استهداف مدفعية العدو أطراف بلدات يارين والجبين وطير حرفا.

المصدر: موقع المنار