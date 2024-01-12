قصف مدفعي اسرائيلي على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2024 - 02:02

قصف مدفعي اسرائيلي على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 12 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة