كاميرون: أشعر بالقلق إزاء احتمال انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 03:56

كاميرون: أشعر بالقلق إزاء احتمال انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة

منذ 56 mins 10 January، 2024
دايفيد كاميرون
دايفيد كاميرون
أخبار دولية - بريطانيا

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، إنه “قلق إزاء احتمال قيام إسرائيل بأعمال في غزة تشكل انتهاكا للقانون الدولي”.

جاء ذلك في رد كاميرون على سؤال رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني أليسيا كيرنز.

ورفض كاميرون الإجابة صراحة عن سؤال النائبة كيرنز بشأن ما إذا كان قد اطلع على أي “نصيحة قانونية” من وزارة الخارجية تفيد بأن “إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة”.

ولكن وزير الخارجية البريطاني أقر بأنه اطلع على أمور تتعلق بالنزاع في غزة، وأنها كانت “مقلقة للغاية”، موضحا أنه “ليس من عمله إصدار حكم قانوني” بهذا الخصوص.

وقال “هل أشعر بالقلق من أن إسرائيل قامت بأعمال قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي، لأن منطقة ما تعرضت للقصف؟ نعم بالطبع”.

المصدر: وكالات

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