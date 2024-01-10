دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 9-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 9:35 استهداف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 9:40 استهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:00 استهداف موقع رويسات القرن بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:40 استهداف التجهيزات التجسّسيّة المُستحدثَة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 9:30 استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح الثلاثاء، مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيّرات الهجوميّة الانقضاضيّة في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري وإخوانه المجاهدين الشهداء وجريمة اغتيال القائد الشهيد الأخ المجاهد وسام طويل (الحاج جواد).

3- الساعة 13:00 استهداف موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 14:20 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ادميت بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار